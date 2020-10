Serie B, 1-1 a fine primo tempo tra Pescara ed Empoli: a segno Maistro

Riparte la Serie A ma anche la Serie B. Otto le partite in programma oggi tra cui Pescara-Empoli. Pareggio 1-1 a fine primo tempo fra le due compagini allo Stadio Adriatico. La sbloccano gli ospiti con Romagnoli dopo appena 6 minuti. A mettere le cose apposto ci pensa Fabio Maistro, centrocampista classe 1998 in prestito dalla Lazio, su assist di Ventola. 45 minuti a disposizione per le due squadre per portare a casa la vittoria.

Sampdoria - Lazio, Muriqi è pronto per la prima in biancoceleste - FOTO

Champions, il Borussia Dortmund schiera Moukoko: 15enne recordman

Torna alla home page