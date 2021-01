Settimana cruciale per il Lazio: la regione potrebbe diventare arancione

Il Lazio è una delle poche regioni che da quando è entrato in vigore il sistema dei "colori" è sempre rimasta gialla ma qualcosa potrebbe cambiare a partire dalla prossima settimana. La regione rischia infatti di diventare arancione a causa dell'aumento dell'indice RT che ieri era a quota 0,98. Il cambio di colore è quindi vicino e arriverà nel momento in cui il suddetto indice dovesse superare l'1. Nel caso in cui il Lazio dovesse quindi entrare in zona arancione sarebbe vietato spostarsi tra Comuni, tranne che per comprovate motivazioni di lavoro, salute o necessità e per i centri fino a 5mila abitanti, entro il raggio di 30 chilometri, esclusi i capoluoghi di provincia. Sarebbe vietata l'apertura di bar e ristoranti ai quali è invece concesso l'asporto e la consegna a domicilio mentre rimarrebbero aperti i negozi. Il coprifuoco rimane invece invariato dalle 22:00 alle 5:00 così come su tutto il territorio nazionale.

