Shock Die Welt: "La mafia aspetta i soldi Ue". Di Maio: "Vergogna!"

Merkel rimane ancora ferma sul no agli Eurobond, nonostante in Germania ci sia un fronte favorevole, che mette insieme intellettuali, imprenditori dell'export e addirittura l'ex cancelliere Schröder. C'è anche però chi rivolge un appello al governo a non cedere, usando nei confronti dell'Italia termini scandalosi. Questo è un pezzo pubblicato sul sito del Die Welt , intitolato "Signora Merkel, rimanga incrollabile!": "La solidarietà è un'importante categoria dell'Europa ma la sovranità nazionale nei confronti degli elettori è centrale. La solidarietà deve essere generosa, ma senza limiti e controlli? Dovrebbe essere chiaro che in Italia - dove la mafia è forte e sta adesso aspettando i nuovi finanziamenti a pioggia di Bruxelles - i fondi dovrebbero essere versati soltanto per il sistema sanitario e non per il sistema sociale e fiscale. E naturalmente gli italiani devono essere controllati da Bruxelles e usare i fondi in modo conforme alle regole. Anche nella crisi del coronavirus i principi fondamentali devono valere ancora".

DI MAIO - Furiosa la reazione del ministro degli Esteri Di Maio a Uno Mattina: "Un'affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda le distanze. L'Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento si facciano considerazioni del genere".

