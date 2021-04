Signori, dott. Lima: "Raccolta firme per riabilitare Beppe? Glielo dobbiamo..."

Il dott. Mario Lima, colui che ha lanciato la petizione per riabilitare Beppe Signori, ha parlato dell'argomento ai microfoni di TMW Radio. Il direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica del Policlinico S.Orsola-Malpighi ha spiegato le motivazioni che l'hanno spinto ad aprire la raccolta firme: "L'iniziativa sta andando molto bene, abbiamo già raccolto più di tremila firme in quattro giorni. È stato un gesto importante per Beppe da parte di tutti i tifosi che gli vogliono bene. Io ho stretto un rapporto d'amicizia con Signori quando giocava ancora qui a Bologna. Sua figlia ha avuto un problema, e io la operai. Mi colpì molto che nonostante fosse un 'divo' non ha chiesto nulla, aveva piacere a stare in mezzo alla gente. Due giorni dopo l'operazione, venne lui con 20 maglie da regalare in beneficenza all'associazione dei genitori. Il nostro rapporto è continuato in questi dieci anni di disgrazia, ho avuto modo di apprezzare l'uomo che è. L'uomo è dieci volte migliore del giocatore. È molto chiaro, molto onesto".

LA RICHIESTA A GRAVINA - "Lui è stato riabilitato, ha avuto l'assoluzione più piena perché il fatto non sussiste. Rimane quest'onta della radiazione che è stata fatta dalla FIGC. Quello che noi chiediamo è a Gravina di considerare l'opportunità di rivedere questa decisione, e di riammettere al mondo che gli compete Beppe Signori. Spero che arrivino i tifosi delle altre squadre in cui ha giocato, e anche in quelle in cui non ha giocato. Ho la sensazione di raggiungere lo scopo che noi ci siamo posti, le 5000 firme. Ha bisogno di ritornare in quello che è il suo mondo, è stato emarginato, anche ghettizzato. Ha passato il suo calvario, e gli hanno detto che è una persona pulita".

