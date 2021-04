Calciomercato Lazio, occhi su Maksimovic: i dettagli

Il campionato volge al termine e a breve sarà tempo di bilanci e anche di progetti per la prossima stagione. Si sa, la Lazio è abituata a lavorare sottotraccia e come riporta Tuttomercatoweb.com pare che i biancocelesti abbiano individuato un possibile nuovo acquisto in difesa. Il nome che piace a mister Inzaghi e al direttore sportivo Tare sarebbe quello di Nikola Maksimovic in scadenza con il Napoli. Sul calciatore c'è anche l'Inter e proprio per questo la Lazio si è mossa con anticipo: l'idea è quella di mettere sul piatto un quadriennale.

FORMELLO - Lazio, Farris guida la seduta: Luis Alberto differenziato

Serie A, le strisce di vittorie più lunghe: Lazio al quarto posto

TORNA ALLA HOME