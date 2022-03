SONDAGGIO - Cagliari - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

Bella vittoria dei ragazzi di Maurizio Sarri che dominano sul campo dei sardi. Adesso sta a voi scegliere il migliore in campo...

AGGIORNAMENTO 07/03 - È Felipe Anderson il migliore del match tra Cagliari e Lazio. Il numero 7, autore di un gol e un assist, è stato premiato come MVP con 295 voti. Secondo Luis Alberto (223) e terzo il capitano Stefan Radu (71).

La Lazio di Maurizio Sarri vince e convince. I biancocelesti espugnano Cagliari con un netto 3-0 e accorciano sull'Atalanta in classifica. Il rigore di Immobile e i gol di Luis Alberto e Felipe Anderson hanno deciso il match sempre in mano alle aquile. Adesso la palla passa voi che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell’apposito box in basso a destra della nostra homepage.

