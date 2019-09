SONDAGGIO - Inter - Lazio, il risultato: il vostro migliore in campo

AGGIORNAMENTO ORE 18.55 - E' Bastos il miglior giocatore della Lazio nella sfida contro l'Inter: il sondaggio votato dai nostri lettori non lascia dubbi, con il difensore che conquista oltre il 50% delle preferenze. Segue Caicedo, con il 25% di gradimento.

INTER - LAZIO - Una buona Lazio non basta per uscire indenne da San Siro. Basta un gol invece all'Inter per battere i biancocelesti e mantenere la vetta della classifica a punteggio pieno. Lazio che soprattutto nel primo tempo avrebbe meritato di più: ben quattro le occasioni da gol nitide capitate sui piedi degli avanti di mister Inzaghi, incappati sia in una collettiva imprecisione, sia in un Handanovic in stato di grazia. Caro lettore, tramite il sondaggio de Lalaziosiamonoi.it, vota il migliore in campo di Inter-Lazio. [CLICCA QUI PER VOTARE]

Pubblicato alle 00.30