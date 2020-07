SONDAGGIO - Juventus - Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Non basta il cuore alla Lazio che allo Stadium registra la quinta sconfitta dal post lockdown. Positiva nel complesso la prestazione dei biancocelesti, al netto soprattutto delle tante assenze che stanno falcidiando la squadra. Fin troppo determinanti, tuttavia, gli errori in fase difensiva che di fatto hanno deciso il match. Buone notizie quantomeno in avanti, con Immobile ancora lontano dalla forma migliore ma che torna al gol raggiungendo quota 30 nella classifica marcatori. In basso ecco il link per votare il vostro migliore in campo della squadra di Inzaghi.

