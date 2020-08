SONDAGGIO - Lazio - Brescia, ecco il vostro migliore in campo

AGGIORNAMENTO - Joaquin Correa vince la palma del migliore in campo. L'argentino, dopo molti piazzamenti, conquista la prima posizione con il 32,17%. Con un gol e un assist, il numero undici precede Ciro Immobile, secondo con il 29,17%. Terzo gradino del podio per Patric che conquista il 9,33% delle preferenze.

La Lazio vince e Ciro Immobile segna. Tutto come da copione, la squadra biancoceleste abbatte il Brescia e si prepara a giocarsi il tutto per tutto a Napoli nell'ultima di campionato. La lotta per il secondo e terzo posto è apertissima: Inter, Napoli e Lazio stanno a un solo punto di distanza. Contro le rondinelle la formazione di Inzaghi regala bel gioco e offre spettacolo, come se il periodaccio post-Covid non fosse mai esistito. Ora tocca a te decidere chi è stato il migliore in campo dei biancocelesti. Vota attraverso il nostro sondaggio.

