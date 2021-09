SONDAGGIO - Lazio - Roma, ecco il vostro migliore in campo

Felipe Anderson si aggiudica la palma del migliore in campo della sfida tra Lazio e Roma. Il brasiliano è stato incoronato dai vostri voti e ha sbaragliato la concorrenza. Il numero 7 ha raccolto il 51,69% dei voti. Alle sue spalle medaglia d'argento per Ciro Immobile. Il bomber della Lazio, autore di due assist, si è fermato al 23,37%. Chiude il podio Pedro con il 10,53% delle preferenze. Scorri a fine pagina per vedere la foto con i risultati completi del sondaggio.

LAZIO ROMA SONDAGGIO - La Lazio vince il derby della Capitale. I biancocelesti di Sarri vincono per 3-2 sulla Roma di Mourinho in una sfida complicata e divertente. Milinkovic, Pedro e Felipe Anderson regalano il successo alle aquile e condannano i giallorossi. Adesso la palla passa a voi che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell'apposito box in basso a destra della nostra homepage.