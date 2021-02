SONDAGGIO - Lazio - Sampdoria: vota il migliore in campo dei biancocelesti

LAZIO SOCIAL - La Lazio torna al successo. Dopo il ko di San Siro le aquile battono la Sampdoria all'Olimpico e riavvicinano le prime posizioni. Tre punti fondamentali per i biancocelesti conquistati con qualche sofferenza di troppo. Adesso la palla passa a voi che potete indicare il vostro migliore in campo nella squadra di Inzaghi attraverso il nostro sondaggio. Per votare potete cliccare sul link in basso oppure esprimere la vostra preferenza nell'apposito box in basso a destra sulla nostra homepage.

