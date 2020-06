Spadafora: "Ripartenza? Ieri ha funzionato tutto bene, siamo solo agli inizi"

Il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, intervenuto ai microfoni di Sky, ha commentato la ripartenza del calcio professionistico, avvenuta ieri sera con la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan: "Ieri sera ha funzionato tutto bene, ma ci siamo arrivati con un percorso molto complicato, difficile, ricordando sempre che lo sport non è soltanto il calcio e il calcio non è solo la Serie A. Siamo solo agli inizi: speriamo che i protocolli stabiliti possano dare tutte le garanzie necessarie".

