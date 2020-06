Spadafora sui diritti tv della Serie A: "Contatti anche con Mediaset"

"In realtà non abbiamo ancora chiuso un accordo, ma abbiamo raccolto diverse disponibilità. Continuano i contatti con Mediaset e con le altre realtà televisive". Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, a Fanpage.it a proposito del braccio di ferro sui diritti tv del calcio: un primo accordo con Sky e Dazn sembra essere stato raggiunto, per far sì che vengano trasmessi uno o due match di Serie A in chiaro. Ma Mediaset è sul piede di guerra. "Io sono fiducioso che nei prossimi giorni riusciremo a mettere tutti d'accordo, e a rispettare quelli che sono i diritti sacrosanti acquisiti dagli abbonati dei broadcaster che hanno vinto la gara sui diritti televisivi, ma anche di offrire agli italiani delle immagini importanti in un momento così difficile", ha aggiunto il ministro.

