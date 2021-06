Spagna, Busquets positivo: Luis Enrique convoca altri quattro giocatori

La positività al Covid di Sergio Busquets ha costretto il ct della Spagna Luis Enrique a convocare altri quattro giocatori in vista dell'Europeo che prenderà il via l'11 giugno con il match tra Italia e Turchia all'Olimpico. Alla fine il tecnico è stato costretto ad allargare la rosa, e a convocare Rodrigo Moreno del Leeds, Pablo Fornals del West Ham, Carlos Soler del Valencia e Brais Mendez del Celta Vigo. I quattro si alleneranno singolarmente, solo quando la situazione sarà sotto controllo si uniranno al gruppo che ora è chiuso in bolla.

