Spagna: due casi positivi al Covid-19 nel Betis, uno nel Villarreal

In Spagna i contagi da coronavirus hanno ripreso a correre, tanto che il Governo ha imposto il tampone per chi torna dal paese iberico. Anche le squadre della Liga, nella fase di ripresa della preparazione in vista della nuova stagione, devono fare i conti con il virus. Il Betis ha comunicato sul sito ufficiale la presenza di due casi positivi in seguito al giro di tamponi: "Il Real Betis ha riscontrato due casi positivi al Covid-19 nei test effettuati a Marbella per cominciare la fase di pre-stagione. I test sono stati realizzati nella giornata di ieri quando erano stati svolti solamente allenamenti individuali in cui sono stati rispettati tutti i protocolli della liga e delle autorità sanitarie. Entrambi sono in ottimo salute e verranno isolati così come tutto il resto dei convocati in attesa di nuovi test". Un positivo per il Villarreal: "Un caso positivo è stato riscontrato dai test, ed è stato isolato in perfetto stato di salute, la società continuerà a seguire tutte le norme sanitarie previste".

