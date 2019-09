Spal, Vagnati: "Ecco quanto abbiamo incassato dalla Lazio per Lazzari"

Davide Vagnati, direttore sportivo della SPAL, ha analizzato il momento dei biancazzurri, commentando anche gli ultimi movimenti di mercato degli estensi. Queste le sue parole riportate da TuttoMercatoWeb.com: “Abbiamo una squadra di Serie A, con tantissimi giocatori di categoria e ci salveremo anche quest’anno. L’obiettivo sarà sempre questo fino all’ultimo minuto dell'ultima giornata. Bisogna però restare sempre uniti. Quest’anno non vorrei che passasse il messaggio che la SPAL non abbia investito. Nel corso di queste stagioni, abbiamo speso più di cinquanta milioni di euro in giocatori e sostanzialmente abbiamo venduto un solo giocatore di livello come Lazzari, ceduto alla Lazio per circa 11 milioni di euro più bonus. Dobbiamo essere compatti, perché la nostra squadra non la cambierei con molte altre. Noi non abbiamo alcun tipo di depressione, fuori o nello spogliatoio. Ma siamo consapevoli di dover mettere ogni giorno l’elmetto. Sappiamo quello che dobbiamo fare e qual è il nostro percorso, e lo sa anche la squadra”.

