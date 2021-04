Spezia, Italiano: “Da qualche parte dovremo prendere i punti salvezza”

A due giorni di distanza dal match di campionato contro la Lazio, il mister dello Spezia, Vincenzo Itaiano ha parlato ai microfoni di Sportitalia: "Asticella per la salvezza? Sinceramente non lo so, mi auguro sia bassa, così non devo fare moltissimi punti. Trenta punti sono tanti, il Parma continua a mostrare grande crescita, il Cagliari è fortissimo, il Torino… Tutti faranno la corsa su quelli davanti, ci siamo anche noi. Da qualche parte lo Spezia dovrà cercare di andarli a prendere, non so però se sono otto, nove o cinque. Carriera da allenatore? La mia è un’idea che parte da calciatore, avevo allenatori e maestri bravi. Quando lo diventi cerchi di attingere da quello che hai imparato, nelle varie categorie fai tanti errori dove riesci a perfezionare tante cose. Delle soddisfazioni che arrivano in questo momento, soprattutto del percorso fatto negli ultimi due anni, ma tra l’anno scorso e quest’anno è una esperienza fantastica. Speriamo di terminare questa stagione con il sogno di esaudire il desiderio dei tifosi”.