Spezia - Lazio, i biancocelesti macinano km in campo: Andreas Pereira quello che ha corso di più

Una vittoria importantissima quella di oggi per la Lazio di mister Inzaghi che ora potrà dedicare tutte le energie alla Champions League. A Cesena il match contro lo Spezia è stato duro e i padroni di casa spesso hanno avuto in mano il pallino del gioco anche se i biancocelesti hanno saputo sfruttare al meglio le occasioni che si sono presentate. Come riporta Lazio Page tuttavia è la Lazio a aver percorso il maggior numero di chilometri sul campo: ben 5.5 più dello Spezia e Andreas Pereira è il calciatore che che ha corso più km di tutti (12,161).

