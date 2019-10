Squinzi, il ricordo di Acerbi: "Per me come un padre, ti sarò sempre grato"

Il mondo del calcio in lutto per la morte di Giorgio Squinzi. L'imprenditore che ha portato nel calcio che conta il Sassuolo, addirittura fino all'esordio europeo, si è spento all'età di 76 anni dopo una lunga malattia. Chi a Reggio Emilia ha condiviso parte di quell'avventura con l'ex presidente di Confindustria è Francesco Acerbi, in neroverde tra il 2013 e il 2018. Il difensore della Lazio, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto dedicargli un messaggio ricordando anche la sua vicinanza dopo la scoperta del tumore al testicolo che coincise proprio con le visite mediche effettuate dal club emiliano: "Mi sei stato vicino in uno dei momenti più bui della mia vita, per questo ti sarò per sempre grato. Per me sei stato come un padre e ti sarò per sempre riconoscente, resterai sempre nel mio cuore. GRAZIE Presidente".

Mi sei stato vicino in uno dei momenti più bui della mia vita, per questo ti sarò per sempre grato.

Per me sei stato come un padre e ti sarò per sempre riconoscente, resterai sempre nel mio cuore.

GRAZIE Presidente#squinzi pic.twitter.com/WvDCjnxO0L — Francesco Acerbi (@Acerbi_Fra) October 2, 2019

LAZIO, LA CONFERENZA DI INZAGHI

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE