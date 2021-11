Stadi, Vezzali: "Non è il momento di aumentare le capienze"

Valentina Vezzali, sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, ha espresso il suo parere riguardo la capienza degli stadi. Gli impianti sportivi non sono ancora stati riaperti al 100% delle loro possibilità e per l'ex schermitrice non è ancora il momento farlo: “Io ritengo fondamentale non dare il messaggio che va tutto bene e va aperto tutto, dobbiamo dare un messaggio che ancora il nostro comportamento incide sulla salute degli altri e quindi non credo che questo sia il momento giusto per parlare di aumento delle capienze”. Come riporta Sportface.it la Vezzali si è soffermata anche sul tema Dazn e le difficoltà che il servizio di streaming sta incontrando: "Dazn è una tematica molto importante e ritengo che la Lega Calcio debba fare approfondite riflessioni affinchè la situazione possa essere risolta nel migliore dei modi”.