Stadio della Roma, delibere approvate dalla Giunta: manca poco al via libera

Se per anni è sembrato un progetto utopico, ora pare che manchi veramente poco affinché si realizzi il nuovo stadio della Roma a Tor di Valle. E' notizia delle ultime ore infatti che la Giunta di Roma Capitale abbia approvato le delibere propedeutiche che influiranno sulla città in generale: via del Mare e via Ostiense unificate nel tratto tra il GRA e il 'nodo Marconi'.

Queste approvazioni, che porteranno dei rafforzamenti nel sistema ferroviario romano, hanno spianato la strada per l'effettiva realizzazione dell'impianto. Manca solo il via libera al testo finale della Convenzione Urbanistica per far partire l'ultimo iter, ormai avviato, prima dei lavori.

