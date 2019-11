Stadio della Roma, Tor di Valle in alto mare. E i nuovi investitori...

In questi giorni è insistente la voce di un cambio di proprietà della Roma, ma il tema centrale in casa giallorossa rimane sempre quello relativo allo stadio di proprietà. Come riporta la rassegna di Radiosei, la svolta societaria rappresenta un'indiretta conferma delle difficoltà di realizzazione del piano di Tor di Valle. A quanto pare, il gruppo Friedkin avrebbe già avviato dei contatti con gli intermediari di alcuni costruttori romani: si riparte da zero!

