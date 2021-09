Stadio Flaminio, Tasciotti: "Il progetto è in fase di valutazione”

Lo Stadio Flaminio è il sogno dei laziali. La società sta facendo il possibile in collaborazione con il Comune di Roma per poter prendere possesso dell’impianto e farlo diventare la casa della Lazio. In merito alla questione è intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica Gli Inascoltabili l’assessore allo Sport, Turismo, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Veronica Tasciotti: “Flaminio? L’interesse dell’amministrazione è che i cittadini e la città possano usufruire dei servizi messi a disposizione attraverso gli impianti sportivi che abbiamo. Al momento abbiamo i lavori per riqualificare il Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano così come lo Stadio Flaminio che al momento è un project in valutazione che stiamo vedendo. Ci sono al momento delle interlocuzioni con il Presidente della Lazio Claudio Lotito. L’amministrazione è a disposizione di tutte le società che hanno bisogno di individuare un’area per creare il proprio stadio o palazzetto. Il progetto sul Flaminio con il Presidente Lotito è fattibile? Quando arriverà il project lo valuteremo, al momento siamo in una fase preliminare. Loro stanno facendo delle valutazioni legate anche ai vincoli sull’impianto. Al momento l’unico project arrivato è un altro e il dipartimento dello Sport se ne sta occupando”

