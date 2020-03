Stop Serie A, Repubblica: se non si riprende, lo scudetto non sarà assegnato

Stop al calcio. L'ultimo provvedimento del Governo prevede anche l'interruzione dei campionati di calcio, compreso quello di Serie A. Sono tanti i possibili scenari che potrebbero verificarsi vista la situazione: tra i più discussi c'è l'assegnazione del titolo. E' assente una norma che - in caso di non ripresa del campionato - copra l'eventualità in questione, assegnando lo scudetto. Non esiste una giurisprudenza, nè un precedente a cui appellarsi. Dovrà decidere la FIGC e adottare il criterio che riterrà più opportuno. Ma, secondo il quotidiano 'Repubblica', lo scudetto non verrà assegnato. Ci sarà invece una decisione riguardo le coppe (In Champions andrebbero le prime 4 dell'attuale classifica, poi quinta, sesta e settima in Europa League) e le retrocessioni (con l'ipotesi di allargare il torneo a 22 squadre)

