Strakosha, cuore biancoceleste: "La Lazio è stata casa mia. Sogno la Premier da sempre"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Strakosha dopo tanti anni ha scelto di svestire la maglia della Lazio. In una lunga intervista a The Here We Go Podcast del giornalista Fabrizio Romano, ha raccontato del suo legame con il mondo biancoceleste e ha parlato del suo possibile futuro in Premier League: "Ho sempre avuto un gran rapporto con la Lazio e avrò sempre dei bellissimi ricordi. Lì sono cresciuto, dalla Primavera alla prima squadra e sono diventato ciò che sono oggi. Sono felice di ciò che ho fatto a Roma ma adesso per me inizia un nuovo capitolo. Sarò sempre grato al mondo Lazio e ciò che hanno fatto per me in questi anni compagni, allenatori e tifosi. Per me lasciare è stato molto difficile dopo più di 10 anni. Era la mia casa e lì ho trascorso i momenti più importanti della mia vita. Mentre ero lì non ho parlato con altre squadre per rispetto. Voglio mettermi in forma per un nuovo campionato. So che andare via dall'Italia richiederà molto lavoro fisico. Comunque sono molto onorato che il mio nome venga accostato a top club come il Chelsea. Sogno la Premier da sempre, da quando ero bambino".