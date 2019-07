Supercoppa, De Siervo (Lega): "Si giocherà in Arabia se i club lo vorranno"

C'è ancora qualche nodo da sciogliere, ma con tutta probabilità la prossima Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita. Difficile, visti i tempi ristretti, che la finale possa disputarsi a Roma (come due anni fa): l'unica data disponibile sarebbe quella del 17 agosto, e ormai tutto lascia intendere che si andrà in Medio Oriente. A confermare queste sensazioni è lo stesso Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che nel pomeriggio è intervenuto ai microfoni di Radio 24: "Abbiamo un contratto con l'Arabia Saudita per tre edizioni della Supercoppa, e una si è già svolta a Gedda lo scorso anno. La Lega vuole rispettare il contratto, non siamo in lotta con l’Arabia: solo una richiesta delle due squadre potrebbe evitare di giocare in Medio Oriente". Anche le stesse Lazio e Juventus, comunque, dovrebbero spingere per giocare a Gedda o Riyad visto che l'incasso sarebbe decisamente più alto (7,5 milioni da dividere tra i club) rispetto a quello previsto nel caso in cui si disputasse nella Capitale (due anni fa i biancocelesti guadagnarono solo 700 mila euro). Dunque, a meno di clamorosi ribaltoni, la Supercoppa Italiana andrà in scena tra dicembre e gennaio in Arabia Saudita.

