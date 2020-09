Supercoppa Europea, stasera la finale: Bayern Monaco e Siviglia si sfidano alle 21:00

L'attesa per Bayern Monaco e Siviglia è finita. Le due squadre questa sera scenderanno in campo alle 21:00 per la finale di Supercoppa Europea. Alla Puskas Arena di Budapest saranno presenti circa 20mila spettatori, sarà il primo vero match post Covid con un numero consistente di pubblico. I tedeschi hanno vinto in una sola occasione il trofeo, ovvero nel 2013 superando ai calci di rigore il Chelsea, mentre gli spagnoli nel 2006 travolsero 3-0 il Barcellona. Il match di stasera sarà trasmesso da Sky ma sarà visibile anche in chiaro su Canale 5. Di seguito le probabili formazioni.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, T. Müller, Sané; Lewandowski.

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Rakitic, Fernando, Jordán; Ocampos, L. De Jong, Suso.

