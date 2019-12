Supercoppa Italiana, la Juve recupera i pezzi: Szczesny e Alex Sandro ce la fanno

Szczesny recupera in extremis e si riprende la porta juventina per la Supercoppa Italiana. E' questa la notizia di giornata in casa bianconera: secondo quanto riportato da tuttosport.com, il portiere polacco ha smaltito l’elongazione pettorale e domenica scenderà in campo. Non finiscono quì le buone notizie per Maurizio Sarri, che potrà contare anche su Alex Sandro. Il brasiliano, uscito anzitempo contro la Sampdoria per un problema muscolare, non è a rischio per la Lazio, anche se non è scontata la sua presenza dal 1': il ballottaggio con De Sciglio è aperto.

PROBABILE FORMAZIONE:

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. A disp.: Buffon, Perin, Pinsoglio, Demiral, Rugani, Danilo, Alex Sandro, Emre Can, Rabiot, Ramsey, Pjaca, Douglas Costa, Portanova, Higuain. All.: Maurizio Sarri.

INDISPONIBILI: Chiellini, Khedira

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

