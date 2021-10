Supercoppa, niente Arabia Saudita: ecco dove si giocherà Inter - Juventus

Niente Arabia Saudita, salvo cambiamenti last minute, la Supercoppa si giocherà in Italia e precisamente a San Siro il 5 gennaio del 2022. L'ufficialità è attesa in settimana anche se bisogna ricordare che la Lega di Serie A ha un contratto firmato con l'Arabia Saudita per lo svolgimento di un'altra edizione del torneo che a questo punto molto probabilmente si svolgerà nel 2022/2023. I sauditi non hanno rispettato la deadline per esercitare il loro diritto già per questa stagione e quindi Juventus e Inter hanno deciso in autonomia.

