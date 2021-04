Superlega, Reuters: "Un tribunale di Madrid blocca Uefa e Fifa"

Uefa e Fifa hanno promesso decisioni drastiche per le paretcipanti e fondatrici della Superlega. Ai dodici top club, che dovrebbero diventare quindici, che hanno messo in piedi il nuovo "format" sono state promesse esclusioni dai campionati nazionali e non solo. Tuttavia stando a quanto riportato dalla ‘Reuters’ la Superlega si è tutelata dalle minacce di Uefa e FIFA facendo ricorso ai tribunali per difendersi in modo preventivo affinchè venga impedito di adottare qualsiasi misura che "vieti, restringa, limiti o condizioni in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, l'avvio della Superlega nonché qualsiasi provvedimento sanzionatorio o disciplinare nei confronti delle società partecipanti, dei loro giocatori e dirigenti".

