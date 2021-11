Svizzera, che smacco all’Italia: cioccolato come regalo all’Irlanda del Nord

Sono passate poco meno di due settimane dalla gara dell'Italia di Roberto Mancini che a Belfast non è riuscita ad andare oltre il pareggio contro l'Irlanda del Nord e di fatto ha rimandato la qualificazione ai prossimi Mondiali ai play off di marzo. Chi invece ha staccato il pass per il Qatar è la Svizzera che in qualche modo ha voluto ringraziare gli irlandesi per aver arginato gli azzurri. La Federcalcio, come riportato dall'Ansa, ha infatti pubblicato un video che ritrae il ct Yakin mentre prepara un pacco con 9,3 chili di cioccolato destinato proprio all'Irlanda del Nord. Anche il quantitativo non è un caso ma rappresenta i 93 minuti del match giocato contro l'Italia. "Abbiamo mantenuto la nostra parola, Irlanda del Nord. Un dolce ringraziamento è in arrivo", questo il messaggio a corredo del video.

