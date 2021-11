Svizzera, Yakin: "Seguiremo costantemente ciò che accade a Belfast"

Sarà una giornata importantissima quella di domani per l'Italia di Roberto Mancini alla ricerca di una vittoria per centrare la qualificazione al Mondiale del 2022. Dall'altro lato gli azzurri avranno un'attenzione particolare anche per il match tra Svizzera e Bulgaria. Il ct elvetico Murat Yakin nella conferenza stampa della vigilia ha ben chiaro l'obiettivo: segnare più gol possibili per superare l'Italia nel conto della differenza reti: "Dovremo attaccare e cercare di fare tanti gol. Avremo bisogno anche di velocità e dinamismo e sarebbe ideale andare a segno quasi subito perché è una cosa importante, e lo si è visto contro l'Italia: quindi dovremo essere coraggiosi, andare avanti e mettere pressione agli avversari. Seguiremo costantemente, dalla panchina, anche l'andamento della partita di Belfast".

