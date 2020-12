Szoboszlai: “Mercato? Si parla di tanti club, prenderò la decisione migliore”

Szboszlai è entrato nel mirino della Lazio nelle ultime sessioni di mercato, soprattutto in quella dell'estate 2018. Ora, il talento del Salisburgo sembra essere vicino al Lipsia. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Deutschland: "Ci sono voci in corso riguardo a molti club, la più recente è quella sul Lipsia, ma ho ancora tempo per pensare. Prenderò una decisione che sarà la migliore per me. Ho ancora partite importanti da giocare per il Salisburgo".

