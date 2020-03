Tennis, stop fino al 7 giugno: rinviati gli Internazionali di Roma

Gli Internazionali d'Italia, come da tradizione in programma a Roma il prossimo maggio, sono stati rinviati. Lo rende noto l'Atp tramite un comunicato che ufficializza la sospensione di tutti i tornei di tennis fino al 7 giugno causa coronavirus. Dopo questa data tutto dovrebbe tornare alla normalità, seppur con qualche modifica di calendario. E, al contrario dei Master 1000 di Indian Wells e Miami (ufficialmente annullati dai sindaci), gli Internazionali di Roma dovrebbero trovare spazio per essere riprogrammati in futuro. Comunque, per ora la stagione di tennis è sospesa.

SPADAFORA: "LA SERIE A PUO' RIPRENDERE IL 3 MAGGIO"

CALCIOMERCATO LAZIO, INTER E CHELSEA SU ACERBI

TORNA ALLA HOMEPAGE