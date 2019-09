Tommaso Paradiso lascia i Thegiornalisti: "La band per me non esiste più"

Brutte notizie per tutti i fan dei Thegiornalisti: Tommaso Paradiso - frontman del gruppo, nonché noto tifoso della Lazio - ha annunciato in queste ultime ore di aver maturato la decisione di lasciare il gruppo: "Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Uscirà come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più dei Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso", parte del messaggio affidato alle stories su Instagram. L'annuncio arriva a pochi giorni dal live al Circo Massimo: "Ho scritto e cantato ogni singola nota ogni singola parola di tutto ciò che fino a oggi avete ascoltato. Continuerò a farlo, continuerò a farlo come Tommaso Paradiso. Sono stati questi ultimi mesi molto difficili: sono stato in silenzio".

FINE - Per Tommaso Paradiso non sembra possibile un futuro della band senza di lui: "I Thegiornalisti per quel che mi riguarda non esistono più". La decisione è maturata dopo un periodo particolarmente difficile, spiega: "Sono stato male. Per vivere bisogna stare bene, trovarsi in armonia altrimenti un sogno può diventare un incubo non sono in grado di vivere in un clima di tensione né a casa, né al lavoro, né in macchina, né in qualsiasi parte del pianeta". Nessun dettaglio in più sulla rottura: "È giusto che sia così. È stata una fantastica avventura che ci ha portato fino al Circo Massimo. Ma sapete meglio di me o come me che le storie nella maggior parte dei casi non sono eterne".

LA POLEMICA - Intanto, Marco Antonio Musella, altro componente del trio, non ha aspettato ad affidare ai social la sua replica ai post di Paradiso: "Avrei voluto passare una serata tranquilla ma mi trovo costretto a rispondere che la decisione di un componente non può vincolare gli altri due. I Thegiornalisti continueranno! Chi decide autonomamente di andar via può andare a cercare di guadagnare più soldi da solo. Poi se ognuno può scrivere quello che vuole sui social, io dichiaro di aver scritto tutte le canzoni dei Rolling stones", accompagnando quest'ultima frase con emoji che ridono. Quel che è sicuro, è che il boccone resta amaro da digerire per i fan dei Thegiornalisti.

Pubblicato il giorno 17/9/19 alle ore 22:27