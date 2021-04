La Superlega ha sconvolto l'intero mondo del calcio. Tanti calciatori ed ex calciatori si sono espressi in merito alla nuova competizione. Tra loro anche Luca Toni, ex attaccante di Juventus e Roma, che sul suo profilo Instagram ha scritto: "Il calcio è passione ed è anche dei tifosi. Fate decidere anche a loro. No alla Superlega".