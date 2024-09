Torino - Lazio, Vanoli sceglie i suoi migliori 11: pronti Sanabria e Vojvoda

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il Toro affronta la Lazio da capolista solitaria dopo quasi mezzo secolo e vuole confermarsi in vetta. I granata ripartono dal campionato dopo la prima sconfitta stagionale contro l'Empoli, che è valsa l'eliminazione dalla Coppa Italia, e vogliono dimostrare di non soffrire di vertigini. Con un'eventuale altra vittoria raggiungerebbero 14 punti, un bottino mai ottenuto nell'era dei tre punti. Non solo, la squadra di Vanoli rimarrebbe imbattuta nelle prime 6 giornate di campionato per la prima volta dalla stagione 1992-93.

Il Torino è quella squadra che ha sfiorato il successo contro il Milan, ha battuto l'Atalanta, il Venezia e il Verona. Le prime difficoltà sono emerse contro il Lecce in casa, poi in settimana è arrivata la sconfitta contro l'Empoli. Per questo motivo, come scrive il Corriere dello Sport, contro la Lazio Vanoli si affiderà ai suoi migliori undici: Zapata torna a guidare l'attacco e a centrocampo si rivedranno Ilic e Ricci, con Tameze in vantaggio su Linetty, poi sulle fasce Lazaro e Borna Sosa. La novità principale riguarda il reparto offensivo, con Sanabria favorito su Adams. In difesa torna Vojvoda insieme a Coco, con Maripan e Masina che si contendono il posto. Tra i convocati torna finalmente anche Vlasic, pronto alla prima chiamata stagionale.

