Torino, un ex obiettivo della Lazio nel mirino: i nomi per sostituire Zapata

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'infortunio di Zapata rischia di rovinare i piani del Torino. Il tecnico Vanoli è stato chiaro, ha bisogno di quattro punte inerscambiabili. Ora, con l'assenza del colombiano per infortunio, almeno fino a gennaio rimangono i soli Sanabria, Che Adams, e Karamoh, con il 2005 Nije pronto ad avere più spazio. Come riporta TMW, sotto la Mole però hanno già iniziato a sondare i nomi per sostituire Zapata nel mercato di gennaio. Il primo è quello di un ex obiettivo della Lazio: il cholito Simeone. Il figlio d'arte di Diego ha poco spazio a Napoli e Torino può essere la piazza giusta per ripartire. Un'altra possibilità è quella che porta a Marko Arnautovic, ormai relegato a quarta scelta dell'Inter, può essere un'occasione concreta. Il 36enne austriaco vuole un'altra occasione da vivere da protagonista in Serie A. E poi ci sono altri due profili, entrambi legati alla Fiorentina. Kouamé è da tempo accostato al Toro e anche in vista di gennaio può essere un’altra delle alternative per il club. Un'altra idea, invece, porta all'ex viola Nzola. L’angolano è in prestito dalla Fiorentina al Lens, ma un’eventuale chiamata dall’Italia potrebbe farlo rientrare nel Belpaese.