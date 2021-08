"Torniamo allo stadio, vacciniamoci", è il turno della Lazio: le info

Oggi è il turno della Lazio per quanto riguarda l'iniziativa "Torniamo allo stadio, vacciniamoci". Dalle ore 15 del 13 agosto infatti in collaborazione con la Regione Lazio e il Policlinico Tor Vergata è stata programmata una giornata dedicata alla vaccinazione degli over 12 presso l'hub 'La vela'. Le prenotazioni sono possibili online sulla pagina prenota vaccino della Regione Lazio, indicando come centro di vaccinazione 'La vela'. Ai prenotati la società biancoceleste regalerà un gadget ufficiale.

