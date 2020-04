Totti fa marcia indietro: "Mio figlio alla Lazio? Mica sono scemo"

Francesco Totti, nel corso di una diretta Instagram condivisa con Del Piero, ha chiarito le dichiarazioni di ieri, in particolar modo quelle relative ad un ipotetico approdo del figlio Cristian nella Lazio: “Facendo questo nuovo lavoro mi hanno chiesto se in futuro porterei mai Cristian alla Lazio. Pere me, con il nuovo lavoro, tutte le squadre sono uguali. Se dovesse chiedere a lui, mi direbbe di no. Anche io lo penso, non c’era da dirlo. Non sono scemo che lo porto alla Lazio. Se gli piace però perché dovrei comportarmi diversamente“.

