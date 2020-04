Lazio, De Cosmi: "Ripresa? L'aspetto mentale farà la differenza"

La Lazio ha stupito tutti, se riprenderà il campionato dovrà confermare la grande stagione finora disputata. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto De Cosmi: "Il gruppo della Lazio è importante per centrare l'obiettivo stagionale. Il pubblico sicuramente mancherà, in questa stagione è stato l'uomo in più. La solidità del gruppo di Inzaghi non si è persa, è questo quello che conta. Lo staff di Simone ha fatto lavorare bene i giocatori anche da casa, nonostante non sia la stessa cosa rispetto al campo. Sarà l'aspetto mentale a fare la differenza. Vedremo cosa deciderà la Uefa e il governo sulla ripresa del campionato".