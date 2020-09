Trevisani: "Immobile entrerà nella storia della Lazio, farà un'altra grande stagione"

La ripartenza della Serie A, prevista per il 19 settembre, coincide con l'inzio della nuova stagione del Fantacalcio. Proprio di questo si è parlato negli studi di Sky Sport. Il noto giornalista Riccardo Trevisani ha detto la sua sulla prossima stagione di Ciro Immobile, che quest'anno ha fatto la fortuna dei fantallenatori che lo hanno preso con ben 36 gol in campionato: “Per me Immobile entrerà nella storia come miglior marcatore della Lazio. Ho pochi dubbi sul fatto che faccia un’altra grande stagione. Può fare ancora più di 20, anche 25 gol e mi tengo basso. Al Fantacalcio lo prenderei ancora da top”.

LAZIO, LE PAROLE DI MURIQI

LUIZ FELIPE E L'INFORTUNIO

CLICCA PER LA HOMEPAGE