Trevisani sulla stagione della Lazio: "Voto 7 tra campionato ed Europa"

La sosta di novembre è anche il tempo dei primi bilanci. Ai microfoni di Sky Sport il giornalista Riccardo Trevisani ha valutato la prima parte di stagione della Lazio: "Voto 7 alla stagione della Lazio finora. Il campionato è da 8, ma l'Europa League è compromessa. Noi ci proveramo a sperare di vedere vincere il Celtic all'ultima in casa del Cluj e la Lazio fare 6 punti, onestamente ci credo poco perché troppe delusioni abbiamo avuto, dalla partita di Cluj alle due con il Celtic. Incredibile come i biancocelesti si siano suicidati in un girone in cui erano nettamente i più forti: tra qualche scelta all'inizio di andare senza i titolari e anche tanta sfortuna, come Forster migliore in campo tra andata e ritorno con il Celtic o il gol preso al 94' per una follia di Berisha. Il campionato è accezionale, figlio di Ciro Immobile e l'Europa League è stata drammatica anche perché non sono tutti Ciro Immobile nella Lazio. Quando si ruota non si ottengono gli stessi risultati".

LAZIO, LE PAROLE DI ACERBI DA COVERCIANO

LAZIO, CONTROLLI PER RADU IN PAIDEIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE