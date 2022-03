Turchia - Italia, le formazioni ufficiali: Acerbi dal 1' in coppia con Chiellini

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alle 20.45 scenderanno in campo Turchia e Italia in un match che di certo nessuno avrebbe mai voluto giocare. Mentre infatti Portogallo e Macedonia del Nord si giocheranno l'accesso ai Mondiali in Qatar nella finale playoff, le altre due nazionali giocheranno senza alcuna posta in palio. Roberto Mancini conferma solamente Donnarumma rispetto alla partita di Palermo, giocata giovedì scorso. Per il resto, ci saranno dieci nuovi titolari: in difesa torna Chiellini in coppia con Acerbi, a centrocampo c'è Tonali, mentre il tridente d'attacco sarà composto da Zaniolo, Scamacca e Raspadori.

Le formazioni ufficiali:

TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Kabak, Demiral, Soyunku; Muldur, Tokoz, Calhanoglu, Yilmaz; Ünder, Akturkoglu; Unal. CT: Kuntz.

A disposizione: Bolat, Cakir, Celik, Ozcan, Kutlu, Dursun, SInik, Antalyali, Erkin, Kokcu, Bozok, Ayhan.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Pessina, Cristante, Tonali; Zaniolo, Scamacca, Raspadori. CT: R. Mancini.

A disposizione: Sirigu, Gollini, Locatelli, Sensi, Lor. Pellegrini, Belotti, Joao Pedro, Emerson, Barella, Bonucci.

ARBITRO: Jorghji (Alb).

GUARDALINEE: Xhaja e Tartaraj.

IV UOMO: Myftari.

