Twente - Lazio, tutte le info per i tifosi che andranno in Olanda

In vista del match di Europa League tra Twente e Lazio, la società ha reso note tutte le info utili per i tifosi che si recheranno in Olanda per assistere alla sfida. Di seguito il comunicato: "La S.S. Lazio comunica a tutti i tifosi presenti in Olanda per la gara contro il Twente che è stato organizzato un meeting point. La fan zone è organizzata in Willem Wilminkplein, centro città, vicino alla stazione centrale. Il trasferimento dal meeting point allo stadio avverrà a mezzo di bus. Al termine della gara i bus riporteranno i tifosi al meeting point.

Per i tifosi che giungeranno in auto è disponibile un parcheggio denominato VION. Dal parcheggio saranno disponibili navette per il trasferimento allo stadio e, al termine della gara, per il percorso inverso.

Ulteriori informazioni:

L’Ambasciata d’Italia a L’Aja raccomanda ai tifosi di rispettare le disposizioni e le istruzioni impartite dalle Autorità olandesi.

Il numero telefonico della Polizia olandese per casi di emergenza è 112 dove l’operatore indirizza l’utente al servizio richiesto, a seconda della natura dell’evento riportato.

Il numero telefonico della Polizia olandese per casi non di emergenza è 0900-8844 (+31-343 578844).

La Stazione di Polizia – Politiebureau – più vicina allo De Grolsch Veste Stadium è sita in zona Centro Enschede – all’indirizzo Hermandad 2, 7511 JN Enschede.

Link di tutte le stazioni di Polizia a Enschede

L’Ospedale più vicino allo Stadio De Grolsch Veste è l’MST – Medisch Spectrum Twente – all’indirizzo: Koningstraat 1, 7512 KZ Enschede raggiungibile al Tel. +31 53 4872000 e al seguente link

Per segnalare casi gravi, che richiedano assistenza consolare, si ricorda che il numero di reperibilità dell’Ambasciata è il seguente: +31 6 51541399."

