Udinese, buone notizie per Gotti: Lasagna ci sarà contro la Lazio

Solo due giorni separano Lazio e Udinese dal lunch match in programma domenica allo stadio Olimpico alle 12:30. Nel pomeriggio la squadra friulana è scesa in campo per l'allenamento agli ordini di Gotti che potrà contare anche sull'aiuto di Lasagna per la gara. L'attaccante era in dubbio a causa di una botta al ginocchio ricevuta nella partita di Coppa Italia contro la Fiorentina. Niente di grave, ci sarà quindi contro i biancocelesti. Nessun indisponibile per i bianconeri che dovranno rinunciare solo a Prödl.

