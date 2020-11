Lazio, la carica della società in vista dell'Udinese - FOTO

Meno di due giorni, e la Lazio scenderà in campo domenica nel lunch match delle 12:30 contro L'Udinese. Sul profilo Instagram ufficiale, la società ha lanciato l'appello, dando la carica anche in vista dell'impegno e dello stesso arrivo del weekend: "Pronti per il weekend? ".

