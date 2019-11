Udinese, esonerato Tudor: Gotti in panchina col Genoa

Subire 11 gol in 2 partite non è sicuramente solo un segnale d'allarme. Questa è l'attuale situazione dell'Udinese, che ha perso 7 a 1 con l'Atalanta e poi 4 a 0 con la Roma. La società, come riporta Sky, ha preso la sua decisione: Tudor esonerato. Il crollo improvviso ha convinto il club a cambiare guida tecnica. L'Udinese ha già comunicato all'allenatore il verdetto, in panchina a Marassi dovrebbe invece sedere Gotti, vice di Igor Tudor. Si attende solamente l'ufficialità.

