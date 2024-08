Udinese - Lazio, ecco la maglia che indosseranno i biancocelesti - FOTO

Un'ora e mezza circa al fischio d'inizio di Udinese - Lazio, valida per la seconda giornata di campionato. Cresce l'attesa per i biancocelesti, reduci dall'esordio positivo in casa contro il Venezia, che anche oggi potranno contare sul supporto pieno dei propri tifosi. In attesa dell'incontro la società ha condiviso degli scatti sui profili social ufficiali, direttamente dal Bluenergy Stadium, mostrando anche la maglia che la squadra di Baroni indosserà nel match di oggi.

