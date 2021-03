Udinese - Lazio, il promo del club biancoceleste sui social - VIDEO

La Lazio in serata è atterrata a Trieste, poi ha raggiunto Udine. Domani i ragazzi di Inzaghi sfideranno la squadra di Gotti in un altro passaggio fondamentale per la corsa al quarto posto. Il club biancoceleste sui canali social ha pubblicato il promo della partita della Dacia Arena.

UDINESE - LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO